DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: dodici uomini al comando (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL Giro DELLE FIANDRE 11.54 A guidare il gruppo è la CCC. 11.51 Prosegue il tentativo, ora sono 30” di margine per i dodici al comando. 11.47 Il plotone non sta lasciando spazio agli attaccanti. 11.44 Al momento all’attacco troviamo: 1 7 VENDRAME Andrea +1:26:01 2 14 CHIRICO Luca +1:53:05 3 22 BOARO Manuele +1:35:44 4 36 PADUN Mark +1:10:33 5 74 HAAS Nathan +2:36:30 6 116 NAVARRO Daniel +1:14:22 7 122 DE GENDT Thomas +1:16:16 8 126 HOLMES Matthew +2:09:35 9 148 VILLELLA Davide +48:07 10 163 DENNIS Rohan +1:46:32 11 211 VISCONTI Giovanni +1:30:24 12 218 ZARDINI Edoardo +1:49:10 11.40 Da segnalare che non è partito Molano (UAE) dopo la caduta di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELDELLE FIANDRE 11.54 A guidare il gruppo è la CCC. 11.51 Prosegue il tentativo, ora sono 30” di margine per ial. 11.47 Il plotone non sta lasciando spazio agli attaccanti. 11.44 Al momento all’attacco troviamo: 1 7 VENDRAME Andrea +1:26:01 2 14 CHIRICO Luca +1:53:05 3 22 BOARO Manuele +1:35:44 4 36 PADUN Mark +1:10:33 5 74 HAAS Nathan +2:36:30 6 116 NAVARRO Daniel +1:14:22 7 122 DE GENDT Thomas +1:16:16 8 126 HOLMES Matthew +2:09:35 9 148 VILLELLA Davide +48:07 10 163 DENNIS Rohan +1:46:32 11 211 VISCONTI Giovanni +1:30:24 12 218 ZARDINI Edoardo +1:49:10 11.40 Da segnalare che non è partito Molano (UAE) dopo la caduta di ...

SpazioCiclismo : #Giro Tentativo di 12 uomini, ma il gruppo al momento non lascia fare e il distacco è contenuto… - davidezorloni : #raisport #raigiro #giro mette le immagini della diretta mentre parlate ..... - UgolottiA : @Eurosport_IT scusatemi... Ma la diretta integrale della tappa del giro??? - imacoldgoddes : Poi nella sua edizione mi pare che Bettarini si era fatto ricordare per uscite infelici sulle donne, ma andate a ca… - sportface2016 : #Giro La diretta scritta della quindicesima tappa da Base Rivolto a Piancavallo. Segui la corsa in tempo reale da… -