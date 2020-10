Covid-19 avanza e il nuovo Dcpm cambia poco: 'I sindaci potranno chiudere vie o piazze' (Di domenica 18 ottobre 2020) Alla fine nessuna novità di rilievo: il Paese non può permettersi un nuovo lockdown generalizzato". Così Giuseppe Conte spiegando le misure contenute nel nuovo dpcm. Tra le novità introdotte la ... Leggi su globalist (Di domenica 18 ottobre 2020) Alla fine nessuna novità di rilievo: il Paese non può permettersi unlockdown generalizzato". Così Giuseppe Conte spiegando le misure contenute neldpcm. Tra le novità introdotte la ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid avanza Il Covid avanza: 350 nuovi positivi, balzo in avanti dei ricoveri. Due morti a Taranto: 54... Quotidiano di Puglia Usa: maxi-piano di aiuti, Democratici danno alla Casa Bianca fino a martedi per concludere accordo bipartisan

Il piano avanzato dalla Casa Bianca è il più dispendioso proposto finora per sbloccare i colloqui, in stallo da diversi mesi, sugli aiuti necessari a cittadini e imprese degli Stati Uniti per superare ...

Covid, il nuovo Dpcm di Conte: stretta sulla movida, gli studenti continueranno ad andare in classe

Palestre aperte, come volevano i governatori, ma con riserva: tra una settimana la decisione definitiva ROMA. Chiusure temporanee, una sorta di 'coprifuocò deciso dai sindaci, in piazze e vie dopo le ...

