Elezioni in Nuova Zelanda, vittoria storica della sinistra: la 40enne Ardern confermata premier (Di sabato 17 ottobre 2020) La sinistra stravince le Elezioni politiche in Nuova Zelanda e la 40enne Jacinda Ardener viene confermata nella carica di primo ministro. Stando ai risultati parziali, il Partito laburista ha raccolto il 50,6% dei voti: percentuale che assegnerebbe alla sinistra 66 seggi su 120 in Parlamento. Se questo dato fosse confermato, i laburisti potrebbero reggere da soli la maggioranza di governo, senza bisogno dell’alleanza con i Verdi. Mai un partito aveva raggiunto da solo la maggioranza assoluta dal 1996, quando in Nuova Zelanda fu introdotto il sistema proporzionale. E se per la sinistra si profila una vittoria storica, il centrodestra va incontro al peggior risultato degli ultimi ... Leggi su tpi (Di sabato 17 ottobre 2020) Lastravince lepolitiche ine laJacinda Ardener vienenella carica di primo ministro. Stando ai risultati parziali, il Partito laburista ha raccolto il 50,6% dei voti: percentuale che assegnerebbe alla66 seggi su 120 in Parlamento. Se questo dato fosse confermato, i laburisti potrebbero reggere da soli la maggioranza di governo, senza bisogno dell’alleanza con i Verdi. Mai un partito aveva raggiunto da solo la maggioranza assoluta dal 1996, quando infu introdotto il sistema proporzionale. E se per lasi profila una, il centrodestra va incontro al peggior risultato degli ultimi ...

