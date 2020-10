Crisanti: “Potrebbe essere necessario un lockdown durante le feste di Natale” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “In Italia un lockdown durante le feste di Natale potrebbe essere necessario per bloccare la diffusione del Coronavirus e aumentare l’efficienza del tracciamento dei contagi sul territorio“. È questo il pensiero di Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova e del laboratorio di Microbiologia e virologia dell’azienda ospedale-università di Padova. “Sono preoccupato per la limitata capacità che abbiamo di bloccare la trasmissione del Coronavirus sul territorio – ha aggiunto Crisanti ospite a Studio24 su Rainews24 -. Riusciamo a mettere in quarantena solo il 5% dei positivi“. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “In Italia unledi Natale potrebbeper bloccare la diffusione del Coronavirus e aumentare l’efficienza del tracciamento dei contagi sul territorio“. È questo il pensiero di Andrea, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova e del laboratorio di Microbiologia e virologia dell’azienda ospedale-università di Padova. “Sono preoccupato per la limitata capacità che abbiamo di bloccare la trasmissione del Coronavirus sul territorio – ha aggiuntoospite a Studio24 su Rainews24 -. Riusciamo a mettere in quarantena solo il 5% dei positivi“.

