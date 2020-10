Coronavirus, è morto il vescovo di Caserta Giovanni D’Alise (Di domenica 4 ottobre 2020) E' morto stamane all`ospedale Sant`Anna e San Sebastiano il vescovo di Caserta monsignor Giovanni D`Alise, 72 anni. Era stato ricoverato per Coronavirus nella serata di martedì. Il quadro clinico, si legge in una nota dell'ospedale di Caserta, era aggravato da insufficienza renale, diabete mellito, cardiopatia ipertensiva e dislipidemia. I protocolli terapeutici previsti per la malattia sono stati tutti applicati. È stato altresì trattato con il nuovo farmaco antivirale Remdesivir. Le sue condizioni cliniche erano stazionarie. Il paziente è stato monitorato costantemente. Alle ore 6.00 si è verificato l`arresto cardiaco e alle ore 6.30, dopo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, veniva constatato il decesso.IL CORDOGLIO DELLA CEI"Esprimo, a nome ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 4 ottobre 2020) E'stamane all`ospedale Sant`Anna e San Sebastiano ildimonsignorD`Alise, 72 anni. Era stato ricoverato pernella serata di martedì. Il quadro clinico, si legge in una nota dell'ospedale di, era aggravato da insufficienza renale, diabete mellito, cardiopatia ipertensiva e dislipidemia. I protocolli terapeutici previsti per la malattia sono stati tutti applicati. È stato altresì trattato con il nuovo farmaco antivirale Remdesivir. Le sue condizioni cliniche erano stazionarie. Il paziente è stato monitorato costantemente. Alle ore 6.00 si è verificato l`arresto cardiaco e alle ore 6.30, dopo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, veniva constatato il decesso.IL CORDOGLIO DELLA CEI"Esprimo, a nome ...

zazoomblog : Kenzo Takada è morto per coronavirus lo stilista aveva 81 anni - #Kenzo #Takada #morto #coronavirus - federicci1 : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA – Aveva 81 anni - AngeloR54671811 : RT @Donatel65682407: Lutto nel mondo della moda: lo stilista Kenzo Takada morto per Coronavirus - GFucci58 : RT @Agenzia_Ansa: Lo stilista #Kenzo morto per #coronavirus Aveva 81 anni. Primo designer giapponese a stabilirsi a Parigi #ANSA https://t… - InMonsterland : @giovannichia @Agenzia_Ansa Per essere ancora più corretti, quelle erano le malattie per cui è morto, aggravate dal… -