(Di domenica 5 maggio 2024) ROMA – È stato un backstage pieno di emozioni su Rai Radio2 per la prima delle due serate di “Una– In”: in esclusiva, le voci degli artisti si sono intrecciate per condividere il messaggio di prevenzione e lotta alla violenza di genere ai microfoni di Andrea Delogu, con Carolina Di Domenico in collegamento da via Asiago a Roma, nella lunga staffetta anche dietro le quinte. “È assurdo che nel 2024 abbiamo bisogno di sostenere una causa come quella di Una”, ha detto Giuliano Sangiorgi (foto), leader dei Negramaro, “ma c’è più bisogno di essere presenti e dire che siamo tutti responsabili di quello che sta succedendo. Bisogna accendere non uno ma mille fari, la civiltà deve guardare con lucidità ale lo...

Andrea DeloguROMA – Rai radio 2 è la radio ufficiale di “Una Nessuna Centomila – In Arena” , il doppio appuntamento che il 4 e il 5 maggio a Verona vedrà le grandi voci della musica italiana unite contro la violenza sulle donne e per raccogliere fondi a favore dei centri che sostengono le vittime. ... Continua a leggere>>

foto di Dirk VogelROMA – È stato un backstage pieno di emozioni su Rai Radio2 per la prima delle due serate di “Una nessuna centomila – In Arena ”: in esclusiva, le voci degli artisti si sono intrecciate per condividere il messaggio di prevenzione e lotta alla violenza di genere ai microfoni di ... Continua a leggere>>

Una nessuna centomila – In Arena, Sangiorgi: “Il problema lo dobbiamo affrontare noi maschi” - ROMA - È stato un backstage pieno di emozioni su Rai Radio2 per la prima delle due serate di “Una nessuna centomila – In Arena”: in esclusiva, le voci ... Continua a leggere>>

Le dichiarazioni a Rai Radio2 dei protagonisti di «Una nessuna centomila» - Ecco cosa hanno detto a Rai Radio2 dopo la prima parte di Una nessuna centomila i principali protagonisti del concertone ... Continua a leggere>>

Una nessuna centomila – In Arena, Mannoia: “Con la Fondazione è un percorso lungo, abbiamo puntato in alto” - ROMA - È stato un backstage pieno di emozioni su Rai Radio2 per la prima delle due serate di “Una nessuna centomila – In Arena”: in esclusiva, le voci ... Continua a leggere>>