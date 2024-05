Statale 106 - auto contro ti - due morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 5 maggio 2024) 18.46 Due vittime in un incidente stradale sullaIonica 106, nei pressi dello svincolo per Castellaneta Marina (Taranto). Sonoun uomo di 46 anni e una donna di 45 che viaggiavano su un', precipitata in una scarpata dopo un violento scon un camion che si è ribaltato sulla carreggiata, perdendo un carico di frutta. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito.