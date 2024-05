Verona-Fiorentina 2-1 - scatto salvezza per i gialloblù

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 5 maggio 2024) (Adnkronos) – Importante vittoriaper l’Hellasal Bentegodi contro laper 2-1 nella gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Il successo permette agli scaligeri di salire a 34 punti in 14esima posizione, con unoforse decisivo verso la permanenza in Serie A. Per ilLazovic apre le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.