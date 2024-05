Giro d' Italia 2024 - Pogacar | La maglia rosa un sogno e un onore sulla salita di Pantani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Santuario di Oropa (Biella), 5 maggio- Il primo obiettivo mai nascosto dall'UAE Team Emirates, provare a tenere ladalla prima all'ultima tappa come non riesce dal 1990 grazie a Gianni Bugno, è fallito, ma Tadejsi riscatta subito con gli interessi domando ladi Oropa nel nome di Marco: con tanto di analogia per il problema meccanico occorso ai piedi dell'ascesa. Per lo sloveno arrivano la, la prima in assoluto così come ovviamente la vittoria di tappa e, in generale, la sensazione di aver messo già le mani suld'd', tappa 2:domina a Oropa ...