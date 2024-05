Traffico Roma del 05-05-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 5 maggio 2024) LuceverdeBentrovati l’ascolto in studio Massimo veschi sulla A1Napoli a seguito di un incidente si sa in coda verso3 Anagni Fiuggi e Valmontone incidente con Audi anche sulla-fiumicino tra Ponte Galeria e il raccordo anulare versoin direzione della capitale troviamo fuori anche sulla diramazione dinord tra Castelnuovo di Porto è il raccordo anulare sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra la Pontina è Lanina in interna abbiamo code tra Cassia Veientana e Salaria È tra la Nomentana e la Tiburtina code peranche sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima troviamo poi code per un incidente sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico tra la Tiburtina e viale della Moschea è dalle 20:45 ...