Alberto Tomba - terribile lutto per il campione | addio al padre

(Di domenica 5 maggio 2024) È morto Francodel leggendario sciatore. L’uomo, che lascia la moglie e due figli, Alessia e Marco, è stato un pilastro fondamentale nella carriera del figlio, il più grande sciatore italiano, capace di portare lo sci ai livelli di popolarità del calcio. Nato nell’Appennino bolognese, Franco ha sostenutodurante gli anni in cui il futurorischiava di rimanere ai margini della squadra nazionale, dominata da atleti altoatesini e valdostani. Il 1984 fu un anno decisivo per, allorché vinse lo slalom della Montagnola a Milano, battendo i più rinomati sciatori e assicurandosi un posto in squadra. Franco e sua moglie Maria Grazia furono sempre molto protettivi nei confronti del figlio, specialmente dopo un pericoloso ...