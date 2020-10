VIDEO | Musica | per il ‘Mei’ anno zero | a Faenza via a tre giorni di concerti e incontri

Leggi su dire

(Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – Tutto pronto per la venticinquesima edizione del Mei, il più importante Festival della Musica Indipendente italiana, che trasformerà Faenza nella città della musica per tutto il weekend, fino a domenica 4 ottobre. Nel Comune in provincia di Ravenna, a partire da venerdì 2 sono in programma concerti, premiazioni, mostre, eventi online e meeting, che si terranno nel rispetto delle norme, vista l’emergenza sanitaria.