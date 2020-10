La vita di Elettra Lamborghini in una serie tv (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo il matrimonio da sogno con Afrojack, . Le nozze sono avvenute pochi giorni fa, senza che gli sposi facessero seguire una luna di miele in piena regola, ma arrivano già le prime novità su quello che sarà il futuro della regina del twerk. La produzione della serie tv dedicata alla vita di Elettra Lamborghini è affidata a Dplay Plus, piattaforma di streaming a pagamento di Discovery Italia nella quale sarà raccontato tutto e il contrario di tutto sulla diva di Pem Pem. Stando alle prime indiscrezioni, sembra che la serie sia composta da 10 episodi e sarà itinerante. Non ci sarà solo Bologna, quindi, ma anche altri luoghi del cuore che riguardano Elettra Lamborghini come – ad esempio – Napoli. Le ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo il matrimonio da sogno con Afrojack, . Le nozze sono avvenute pochi giorni fa, senza che gli sposi facessero seguire una luna di miele in piena regola, ma arrivano già le prime novità su quello che sarà il futuro della regina del twerk. La produzione dellatv dedicata alladiè affidata a Dplay Plus, piattaforma di streaming a pagamento di Discovery Italia nella quale sarà raccontato tutto e il contrario di tutto sulla diva di Pem Pem. Stando alle prime indiscrezioni, sembra che lasia composta da 10 episodi e sarà itinerante. Non ci sarà solo Bologna, quindi, ma anche altri luoghi del cuore che riguardanocome – ad esempio – Napoli. Le ...

Elettra Lamborghini intanto è partita per la ... le persone che hanno fatto parte del giorno più bello della nostra vita.. letteralmente è stato tutto perfetto, vedere i sorrisi e le lacrime ...

