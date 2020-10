Covid-19, ultime notizie – Nuovo focolaio in Grecia: 78 i ricoveri in terapia intensiva. Dopo i due casi positivi il Senato in Italia resta aperto (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, aumentano i nuovi contagi: +1.851 (ieri +1.648) con 15 mila tamponi in più. Crescono ancora le terapie intensive: 280 (+9). Diciannove i decessi – Il bollettino della Protezione Civile 30 settembreCoronavirus in Lombardia, stabili i nuovi positivi (+201) e i decessi (4) – Il bollettino della Regione Lombardia (+1) 30 settembreSeptember 30, 2020 Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiI casi da ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, aumentano i nuovi contagi: +1.851 (ieri +1.648) con 15 mila tamponi in più. Crescono ancora le terapie intensive: 280 (+9). Diciannove i decessi – Il bollettino della Protezione Civile 30 settembreCoronavirus in Lombardia, stabili i nuovi(+201) e i decessi (4) – Il bollettino della Regione Lombardia (+1) 30 settembreSeptember 30, 2020 Per saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinistero della salute:-19 in-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia ine nel mondo – Le immaginiIda ...

MediasetTgcom24 : Covid, in Francia oltre 12mila casi nelle ultime 24 ore #covid - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Francia oltre 12mila casi nelle ultime 24 ore #covid - Marcogatti1986 : #statodiemergenza cvd: ultime 2 settimane di terrorismo mediatico sul ritorno del COVID in inverno in modo da farci… - ASviSItalia : RT @giorgia_ponti14: Onorata di poter presentare le ultime richerche @OECDgov sull’impatto che il #COVID ha avuto sui giovani e il loro fut… - pgagliardi2 : RT @giorgia_ponti14: Onorata di poter presentare le ultime richerche @OECDgov sull’impatto che il #COVID ha avuto sui giovani e il loro fut… -