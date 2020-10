Coronavirus Rai, contagi nella tv pubblica: “Situazione allarmante, un ricoverato in terapia intensiva” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Brutte notizie per la Rai e in particolare per il Tg1. Due impiegati sono infatti risultati positivi al Coronavirus, come confermato dall’agenzia di stampa giornalistica ‘PrimaPaginaNews’. Quest’ultima ha riportato nell’articolo: “La situazione è allarmante e preoccupa centinaia di collaboratori in Rai. Un impiegato ieri si sarebbe sentito male al lavoro e si troverebbe in terapia intensiva”. E non si tratterebbe dell’unico episodio perché problemi ci sarebbero anche al Tg3. Pare infatti che si sia infettata una persona che lavora alla segreteria di direzione. Queste le informazioni fin qui trapelate: “Gli altri impiegati, fatti rientrare in tutta fretta, dallo smart working, nel frattempo, secondo un ordine di servizio sono stati trasferiti nello stanzone che un tempo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Brutte notizie per la Rai e in particolare per il Tg1. Due impiegati sono infatti risultati positivi al, come confermato dall’agenzia di stampa giornalistica ‘PrimaPaginaNews’. Quest’ultima ha riportato nell’articolo: “La situazione èe preoccupa centinaia di collaboratori in Rai. Un impiegato ieri si sarebbe sentito male al lavoro e si troverebbe inintensiva”. E non si tratterebbe dell’unico episodio perché problemi ci sarebbero anche al Tg3. Pare infatti che si sia infettata una persona che lavora alla segreteria di direzione. Queste le informazioni fin qui trapelate: “Gli altri impiegati, fatti rientrare in tutta fretta, dallo smart working, nel frattempo, secondo un ordine di servizio sono stati trasferiti nello stanzone che un tempo ...

Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Storie Italiane ... Quest'ultimo nell'ultimo periodo è stato colpito dal Covid-19. Questo purtroppo lo ha costretto a fermarsi per un pò di tempo. Dopo ...

