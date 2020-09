Serie A 2020 2021 | terza giornata | le probabili formazioni

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ledelladi. Tanti i match interessanti: occhi puntati su Juventus-Napoli all’Allianz Stadium in programma domenica sera alle 20:45 e sulla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Inter con i biancocelesti reduci dal 4-1 subito contro l’Atalanta e i nerazzurri dal 5-2 inflitto al Benevento in trasferta. Ostacolo Spezia a San Siro per il Milan mentre la Roma dovrà vedersela contro l’Udinese alla Dacia Arena. La Fiorentina ospiterà la Sampdoria di Ranieri ancora a quota zero in classifica. FIORENTINA-SAMPDORIA SASSUOLO-CROTONE GENOA-TORINO UDINESE-ROMA ATALANTA-CAGLIARI BENEVENTO-BOLOGNA LAZIO-INTER PARMA-HELLAS VERONA MILAN-SPEZIA JUVENTUS-NAPOLI

Gli organizzatori dei Giochi di Parigi 2024 hanno annunciato mercoledì una serie di misure di riduzione dei costi: 400 milioni di euro, di cui 60 per l’impianto di nuoto, che passa da St.Denis a La ...Il 30 settembre 2020 (ieri n.d.r.) diventa una data storica per lo Spezia. Questa giornata sarà ricordata per la prima vittoria in assoluto dei liguri dalla promozione in Serie A, arrivata alla Dacia ...ROMA – Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Bioparco di Roma ospita la manifestazione ‘Villa Borghese piano days’, maratona di concerti per pianoforte gratuiti presso la Sala dei Lecci (ingresso dedicato ...