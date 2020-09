Lory Del Santo insiste: “Morra e Dalila fingono, lui terrorizzato da me” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lory Del Santo ha ribadito la sua tesi secondo cui Massimiliano Morra e Dalila sarebbero fidanzati per finta. Lo aveva detto qualche giorno fa, lo ha ridetto oggi a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ha invitato Lory per saperne di più e anche per aggiornarla sulla vicenda, visto che Dalila le ha risposto. Secondo la Del … L'articolo Lory Del Santo insiste: “Morra e Dalila fingono, lui terrorizzato da me” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 30 settembre 2020)Delha ribadito la sua tesi secondo cui Massimiliano Morra esarebbero fidanzati per finta. Lo aveva detto qualche giorno fa, lo ha ridetto oggi a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ha invitatoper saperne di più e anche per aggiornarla sulla vicenda, visto chele ha risposto. Secondo la Del … L'articoloDel: “Morra e, luida me” proviene da Gossip e Tv.

