La vita straordinaria di David Copperfield arriva al cinema! (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sarà in tutte le sale italiane dal 16 Ottobre, La vita straordinaria di David Copperfield, adattamento del celebre romanzo di Dickens, diretto da Armando Iannucci Charles Dickens torna nei cinema italiani e lo fa in maniera ironica e scoppiettante. Stiamo parlando de La vita straordinaria di David Copperfield, adattamento del celebre romanzo di Dickens. L’opera, diretta da Armando Iannucci, prevede un cast eccezionale tra cui il candidato all’Oscar Dev Patel (The Millionaire, Lion…), nei panni del protagonista David Copperfield. Ad accompagnarlo in scena troviamo anche il premio Oscar Tilda Swinton (Orlando, Le cronache di Narnia, Snowpiercer, Grand Budapest Hotel, Doctor Strange…) e ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sarà in tutte le sale italiane dal 16 Ottobre, Ladi, adattamento del celebre romanzo di Dickens, diretto da Armando Iannucci Charles Dickens torna nei cinema italiani e lo fa in maniera ironica e scoppiettante. Stiamo parlando de Ladi, adattamento del celebre romanzo di Dickens. L’opera, diretta da Armando Iannucci, prevede un cast eccezionale tra cui il candidato all’Oscar Dev Patel (The Millionaire, Lion…), nei panni del protagonista. Ad accompagnarlo in scena troviamo anche il premio Oscar Tilda Swinton (Orlando, Le cronache di Narnia, Snowpiercer, Grand Budapest Hotel, Doctor Strange…) e ...

GiovRss : RT @lapoelkann_: Anni fa quando la mia vita era appesa ad un filo al risveglio trovai una lettera di un uomo che non avevo mai visto, ma ch… - RossellaSmira : La vita straordinaria di @DavidCopperfield di @ArmandoIannucci Iannucci, #adattamento in chiave ironica del capolav… - redazionerumors : ???Dal 16 ottobre sarà disponibile sul grande schermo la divertente trasposizione cinematografica del classico di… - mp_0911_ : RT @lapoelkann_: Anni fa quando la mia vita era appesa ad un filo al risveglio trovai una lettera di un uomo che non avevo mai visto, ma ch… - Djesybig : RT @lapoelkann_: Anni fa quando la mia vita era appesa ad un filo al risveglio trovai una lettera di un uomo che non avevo mai visto, ma ch… -