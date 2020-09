Caos Trapani, l’avvocato Castelli: “Giovedì il club granata sarà dei trapanesi, vi spiego” (Di mercoledì 30 settembre 2020) "Giovedì il Trapani sarà dei trapanesi".Parola di Carmelo Castelli. Così, al termine dell’incontro dal notaio tra il comitato, Gianluca Pellino e Fabio Petroni, collegato in videoconferenza, l’avvocato trapanese, intervenuto ai microfoni del portale 'Trapanigranata.it, in rappresentanza del Comitato “C’è chi il Trapani lo ama”, ha spiegato di aver raggiunto per la cessione delle quote societarie per un euro. Un passaggio di proprietà che per completarsi necessita dell’intervento di Alivision, che avrebbe dato già la sua disponibilità: "Ancora non possiamo dire di aver acquistato il Trapani. Si sono fatti i primi passi necessari per ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 settembre 2020) "Giovedì ilsarà dei".Parola di Carmelo. Così, al termine dell’incontro dal notaio tra il comitato, Gianluca Pellino e Fabio Petroni, collegato in videoconferenza, l’avvocato trapanese, intervenuto ai microfoni del portale '.it, in rappresentanza del Comitato “C’è chi illo ama”, ha spiegato di aver raggiunto per la cessione delle quote societarie per un euro. Un passaggio di proprietà che per completarsi necessita dell’intervento di Alivision, che avrebbe dato già la sua disponibilità: "Ancora non possiamo dire di aver acquistato il. Si sono fatti i primi passi necessari per ...

Mediagol : Caos #Trapani, l’avvocato Castelli: “Giovedì il club granata sarà dei trapanesi, vi spiego” - Mediagol : Caos #Trapani, l'avvocato Castelli: 'Giovedì il club granata sarà dei trapanesi, vi spiego' - zazoomblog : Lupo-Mediagol: “Caos Trapani? Dico la mia. Luperini ok per Palermo il retroscena Pettinari. Martinelli…” - #Lupo-M… - Mediagol : Lupo-Mediagol: “Caos Trapani? Dico la mia. #Luperini ok per #Palermo, il retroscena Pettinari. Martinelli…” - WiAnselmo : Lupo-Mediagol: 'Caos Trapani? Dico la mia. Luperini ok per #Palermo, il retroscena Pettinari. Martinelli...'… -