REGGIO EMILIA - Dopo il buon pareggio contro il Pisa all'esordio in Serie B per la Reggiana è finalmente arrivata l'ufficialità di un gradito ritorno: quello dell'attaccante Augustus Kargbo

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana ufficiale Reggiana, ufficiale il ritorno di Kargbo Corriere dello Sport.it Reggiana, dal Crotone riecco Kargbo: ufficiale

