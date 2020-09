Positivi al Genoa: chiesto il rinvio con il Torino, fermati anche arbitro e quarto uomo. E in Nations League… (Di martedì 29 settembre 2020) La Positività di 14 membri al Genoa tra calciatori e staff rischia seriamente di condizionare la prossima giornata del campionato di Serie A. La conferma è arrivata dopo gli ultimi test successivi il match contro il Napoli, attesa anche in casa azzurra dopo che i calciatori sono stati sottoposti a tampone. A rischio la partita tra Genoa e Torino, il club rossoblu chiede lo spostamento della partita dopo la sospensione degli allenamenti. “Abbiamo avvisato subito la Lega e la Federazione, non abbiamo fatto alcuna richiesta ma ci aspettiamo una decisione coerente col momento, nell’interesse di tutti. Cosa ci aspettiamo? Oggi non possiamo allenarci, probabilmente non potremo farlo neanche nei prossimi giorni – riporta a Sky Sport – Affrontare una ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) Latà di 14 membri altra calciatori e staff rischia seriamente di condizionare la prossima giornata del campionato di Serie A. La conferma è arrivata dopo gli ultimi test successivi il match contro il Napoli, attesain casa azzurra dopo che i calciatori sono stati sottoposti a tampone. A rischio la partita tra, il club rossoblu chiede lo spostamento della partita dopo la sospensione degli allenamenti. “Abbiamo avvisato subito la Lega e la Federazione, non abbiamo fatto alcuna richiesta ma ci aspettiamo una decisione coerente col momento, nell’interesse di tutti. Cosa ci aspettiamo? Oggi non possiamo allenarci, probabilmente non potremo farlo nenei prossimi giorni – riporta a Sky Sport – Affrontare una ...

MCriscitiello : 12 tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli - Non solo Perin e Schoene sono risultati positivi al coro… - capuanogio : ?? Il @GenoaCFC comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a #Covid19 è salito a 14… - DiMarzio : #Genoa, sale a 14 il numero di positivi: il comunicato del club - lccatt : RT @CalcioFinanza: Dopo i 14 positivi al #Covid nel #Genoa, il governo ragiona su uno stop di due settimane per la #SerieA - CalcioWeb : Positivi al #Genoa: chiesto il rinvio con il Torino, fermati anche arbitro e quarto uomo. E in Nations League... - -