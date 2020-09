Grande Fratello Vip Paolo Brosio in lacrime “Ho pregato tanto” : arriva l’esito del tampone (Di martedì 29 settembre 2020) Paolo Brosio doveva essere uno dei concorrenti della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’ due settimane fa. Ma, a causa di alcuni problemi di salute non ha potuto fare il suo ingresso nella casa del noto reality. Poche ore fa la verità: il giornalista ha avuto il Covid-19 e dopo ben nove tamponi negativi e tre positivi, sembra che il calvario sia finito e non desidera altro ora di tornare e iniziare il suo percorso al ‘GF Vip’. A rivelare l’attuale stato di salute è stato proprio Paolo Brosio con un lungo messaggio scritto sul suo profilo profilo Facebook; un post che ha emozionato i suoi fan e lo stesso Alfonso Signorini, nonché conduttore del noto reality. “Oggi compio 64 anni da solo in ospedale, nel reparto isolato off ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 settembre 2020)doveva essere uno dei concorrenti della nuova edizione del ‘Vip’ due settimane fa. Ma, a causa di alcuni problemi di salute non ha potuto fare il suo ingresso nella casa del noto reality. Poche ore fa la verità: il giornalista ha avuto il Covid-19 e dopo ben nove tamponi negativi e tre positivi, sembra che il calvario sia finito e non desidera altro ora di tornare e iniziare il suo percorso al ‘GF Vip’. A rivelare l’attuale stato di salute è stato propriocon un lungo messaggio scritto sul suo profilo profilo Facebook; un post che ha emozionato i suoi fan e lo stesso Alfonso Signorini, nonché conduttore del noto reality. “Oggi compio 64 anni da solo in ospedale, nel reparto isolato off ...

