Covid, al San Pio esaminati 130 tamponi: positivi due sanniti (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL'azienda ospedaliera "San Pio" di Benevento comunica di aver processato in data odierna 130 tamponi (111 ordinari e 19 rapidi), dei quali 3 risultati positivi. Dei tre positivi, 2 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre il terzo si riferisce a conferma di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

