Champions League | storico Ferencvaros | raggiunge la fase a gironi dopo 25 anni! I risultati della serata

La Champions League regala gli ultimi verdetti con le gare di ritorno dell'ultimo turno valevole per i preliminari. A raggiungere i gironi della principale competizione europea sono stati Dinamo Kiev, Ferencvaros e Olimpiacos. Gli ucraini hanno demolito 3-0 il Gent, mentre l'Olimpiacos ha pareggiato a reti bianche in casa dell'Omonia. Stesso risultato anche per gli ungheresi del Ferencvaros, ma basta e avanza per tagliare lo storico traguardo dei gironi dopo 25 anni di lunga attesa. Giovedì saranno sorteggiati i gironi.

