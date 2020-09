Calciomercato Bari | colpo Lollo | il club pugliese ufficializza l’ex Venezia

Leggi su mediagol

(Di martedì 29 settembre 2020) Nuova avventura per Lorenzo.Si trasferisce a titolo definitivo alil centrocampista ex, Lorenzo. Il calciatore, che durante la sua avventura in neroverde ha totalizzato 28 presenze in Serie B, ha firmato un contratto che lo lega ai galletti fino al 30 giugno 2023. Esperienza e solidità a centrocampo - con due campionati di Serie B e uno di Serie C vinti,, rappresenta un innesto importante per ilbiancorosso: deciso, come noto, a puntare ad un campionato di vertice. Finito anche nel mirino del duo dirigenziale Sagramola-Castagnini in qualità di papabile candidato a completare il centrocampo rosa, il classe '90, si appresta dunque ad iniziare una nuova avventura lontano dalsiciliano. A ...