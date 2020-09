Avete mai visto il marito di Loretta Goggi? 14 anni di differenza [FOTO] (Di martedì 29 settembre 2020) Il suo nome è Gianni Brezza ed è stato il marito di Loretta Goggi. I due si sono conosciuti nel 1979 durante le riprese di Fantastico, dove l’uomo – famoso ballerino e coreografo – fu chiamato per dirigerla. Brezza non solo era molto più grande della donna – 14 anni di differenza – ma allora era anche già sposato con figli. Eppure tra i due scoppiò la scintilla e, nonostante le malelingue, intrapresero una storia d’amore duratura e vera. 32 gli anni che passarono insieme, di cui 29 di felice convivenza. Nel 2008, poi, decisero finalmente di convolare a nozze, suggellando con questo atto ufficiale il loro amore. Nel 2011, però, Brezza venne a mancare a causa di un terribile cancro. Chi è ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 settembre 2020) Il suo nome è GiBrezza ed è stato ildi. I due si sono conosciuti nel 1979 durante le riprese di Fantastico, dove l’uomo – famoso ballerino e coreografo – fu chiamato per dirigerla. Brezza non solo era molto più grande della donna – 14di– ma allora era anche già sposato con figli. Eppure tra i due scoppiò la scintilla e, nonostante le malelingue, intrapresero una storia d’amore duratura e vera. 32 gliche passarono insieme, di cui 29 di felice convivenza. Nel 2008, poi, decisero finalmente di convolare a nozze, suggellando con questo atto ufficiale il loro amore. Nel 2011, però, Brezza venne a mancare a causa di un terribile cancro. Chi è ...

NetflixIT : Avete presente quando amici o colleghi vi parlano di un classicone del cinema, voi fate “sì” con la testa, ma non l… - AlbertoBagnai : Tanto se aveste potuto capire quale errore fosse inventare una parola di cui non vi era alcun bisogno non la avrest… - DPCgov : ? Ci avete mai fatto caso che nei nostri bollettini di allerta meteo-idro l’Italia non è suddivisa nei classici con… - signoraDalloway : RT @EroeSemantico: Il grande elefante rosa che nessuno vede è il contagio intrafamigliare: avete mai sentito qualcuno in tv parlarne seriam… - francy65888229 : RT @maticalmi: ma voi avete quel tipo di amicizia in cui vi trovate bene a scrivervi ma se vi incontrate vi annoiate un po’ e altri con cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Un Roland Garros come non l’avete mai visto Il Post Chadwick Boseman contribuì al salario di Sienna Miller in City of Crime

Sienna Miller ha rivelato che Chadwick Boseman pagò parte del suo salario pur di assicurarsi che entrambi ricevessero lo stesso compenso per il film City of Crime.

Alitalia: Zanella (Fi), ‘governo litiga su poltrone e italiani rischiano altri mln’

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “L’acceso scontro sulle nomine del Consiglio d’amministrazione che frenano la nascita della Newco Alitalia dimostra quanto il governo sia interessato solo alle poltrone più ...

Sienna Miller ha rivelato che Chadwick Boseman pagò parte del suo salario pur di assicurarsi che entrambi ricevessero lo stesso compenso per il film City of Crime.Roma, 29 set. (Adnkronos) – “L’acceso scontro sulle nomine del Consiglio d’amministrazione che frenano la nascita della Newco Alitalia dimostra quanto il governo sia interessato solo alle poltrone più ...