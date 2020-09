Arriva il ' Sensory Campus' per formare Sommelier Coach Senior

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Labitalia) - Al via un nuovo percorso formativo intensivo perfuturi ''. E' il '', vera e propria Academy lanciata da Enrico Mazza e Gennaro Buono, due professionisti che da anni approfondiscono l'unione tra il settore enologico e quello deling creando il progetto ''. Un percorso innovativo che abbina, appunto, la formazione sul vino a quello della crescita personale, con l'obiettivo di cambiare i vecchi schemi della formazione e dare spazio a un approccio nuovo, e che per la prima volta, nelle scorse settimane, è andato in scena anche in versione live. Una tre giorni a San Marino in cui sono stati svelati consigli e tecniche e consigli per diventare ...