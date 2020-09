A che punto siamo con i vaccini antinfluenzali (Di martedì 29 settembre 2020) Le Regioni hanno dosi a sufficienza per i soggetti a rischio, ma la domanda più alta causata dalla pandemia potrebbe portare a qualche carenza per tutti gli altri Leggi su ilpost (Di martedì 29 settembre 2020) Le Regioni hanno dosi a sufficienza per i soggetti a rischio, ma la domanda più alta causata dalla pandemia potrebbe portare a qualche carenza per tutti gli altri

borghi_claudio : Questo è un punto che confesso non sono ancora riuscito a capire: da una parte mi verrebbe da pensare che i prezzi… - StefanoFassina : Perché non pubblichi il verbale? Ti segnalo che il DM non è “nota stampa”. Comunque, il punto è la qualità del gior… - pietroraffa : A che punto siamo con l'abolizione dei Decreti Sicurezza voluti da Salvini? Sono passati 388 giorni dall'insediam… - freni_mario : @scheletrico @MisterX8719 @_SpaceJay___ No, come scritto nel link che hai postato non c’è nulla di illegale. Ripeto… - danishunts : Aggiungo il punto 3 cioè che mi sentirei in colpa a scriverle -

Ultime Notizie dalla rete : che punto Vaccino covid, 249 candidati nel mondo: a che punto sono? Adnkronos PianetAzzurro.it, news sul Calcio Napoli e sul mondo delle scommesse

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Portella, direttore del laboratorio che si occupa dei tamponi della SSC Napoli: "Finora i tamponi per i c ...

Per tutti il killer di Daniele e Eleonora "è un ragazzo introverso". A Casarano famiglia nel silenzio

Le voci di chi conosce Antonio De Marco e i familiari. Don Salvatore, il parrocco, invita a "rispettare il dolore". L'ex sindaco Stefàno: ...

