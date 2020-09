Paolo Brosio colpito dal CoronaVirus spiega dall’ospedale perché non è al GF Vip

Leggi su biccy

(Di lunedì 28 settembre 2020)sarebbe dovuto entrare nella casa del GF Vip durante la seconda puntata della nuova edizione. Purtroppo Alfonso Signorini ha rivelato che per problemi di salute il toscano non sarebbe sbarcato nel reality. Adesso a parlare è il diretto interessato, che da un ospedale Romano ha rivelato di aver avuto il. “Oggi compio 64 anni da solo in ospedale nel reparto isolato off limits anticovid dell’Istituto Clinico Casalpalocco di Roma. Stanotte alle ore 02:05, dopo nove tamponi negativi, tre positivi, una infezione virale allo stomaco e ai polmoni sono tornato negativo dopo 9 giorni di ricovero proprio nel giorno del mio 64esimo compleanno. L’infermiera di turno mi ha avvisato: ‘Tanti augurisei negativo’ e io giù a piangere. Oggi è il giorno ...