"Muriqi negativo al tampone: attesa per tornare a Roma" (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma - Il pezzo da novanta del calciomercato della Lazio è ancora lontano. Vedat Muriqi , costato 18 milioni di euro più due di bonus, si trova a Istanbul. Dopo le visite mediche nella Capitale e la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020)- Il pezzo da novanta del calciomercato della Lazio è ancora lontano. Vedat, costato 18 milioni di euro più due di bonus, si trova a Istanbul. Dopo le visite mediche nella Capitale e la ...

sportli26181512 : “Muriqi negativo al tampone: attesa per tornare a Roma”: In Kosovo il giornalista Sadiku lancia l’indiscrezione via… - IoNascoQui : N ATTESA DI MURIQI: DALLA TURCHIA FANNO SAPERE CHE IL PRIMO TAMPONE DI CONTROLLO DEL PIRATA E' RISULTATO NEGATIVO… - flamanc24 : RT @tommandrea: #Muriqi è risultato negativo al coronavirus al primo test, oggi è in attesa dei risultati del secondo: qualora fosse ancora… - Francescoponty : Primo tampone negativo per #Muriqi: si aspetta l’esito del secondo. #sslazio #calciomercato - Solo_La_Lazio : ?? #Muriqi negativo al #COVID19 ???? Dal #Kosovo lo annuncia @arlindsadiku89 ?? Qui la notizia del cronista balcanic… -

Ultime Notizie dalla rete : Muriqi negativo “Muriqi negativo al tampone: attesa per tornare a Roma” Corriere dello Sport Laziomania: Lotito senatore contestato ma che succede al mercato Lazio?

Come un giallo senza colpevole il mercato Lazio. Che sta succedendo? Non so se avete presente quei romanzi gialli di Agatha Christie: stavolta il colpevole non si ...

Vedat Muriqi, Lazio: perché comprarlo (e perché no) al Fantacalcio

Ieri, però, Vedat Muriqi è risultato positivo al Covid-19: il classe 1994 dovrebbe rimanere in quarantena fino al doppio tampone negativo e, solo allora, potrà far ritorno nella Capitale. Un fisico ...

Come un giallo senza colpevole il mercato Lazio. Che sta succedendo? Non so se avete presente quei romanzi gialli di Agatha Christie: stavolta il colpevole non si ...Ieri, però, Vedat Muriqi è risultato positivo al Covid-19: il classe 1994 dovrebbe rimanere in quarantena fino al doppio tampone negativo e, solo allora, potrà far ritorno nella Capitale. Un fisico ...