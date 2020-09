La sinistra ama i dittatori. Folle piazza comunista (Di lunedì 28 settembre 2020) Alberto Giannoni A Dalmine una mozione li condanna insieme a fascismo e Islam radicale. E i rossi insorgono La «mozione della vergogna», la «scandalosa mozione» «tanto vergognosa quanto inaccettabile». La «mozione della discordia» che «non deve passare». Per non farla passare oggi arriveranno a Dalmine (Bergamo) anche da Brescia e da chissà dove: i compagni del Partito comunista bresciano troveranno in piazza tutta la sinistra, e i compagni della Cgil e l'Anpi, che «esprime profonda preoccupazione», per il «messaggio strumentale e populista» contenuto nella mozione, oltretutto «privo di qualsiasi fondamento scientifico». Ma cosa prevede mai questa «mozione della vergogna» che sarà discussa e approvata ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Alberto Giannoni A Dalmine una mozione li condanna insieme a fascismo e Islam radicale. E i rossi insorgono La «mozione della vergogna», la «scandalosa mozione» «tanto vergognosa quanto inaccettabile». La «mozione della discordia» che «non deve passare». Per non farla passare oggi arriveranno a Dalmine (Bergamo) anche da Brescia e da chissà dove: i compagni del Partitobresciano troveranno intutta la, e i compagni della Cgil e l'Anpi, che «esprime profonda preoccupazione», per il «messaggio strumentale e populista» contenuto nella mozione, oltretutto «privo di qualsiasi fondamento scientifico». Ma cosa prevede mai questa «mozione della vergogna» che sarà discussa e approvata ...

Vonagel : @mariobianchi18 Non è ne destra ne sinistra e che ama il prossimo tuo come te stesso, per noi cristiani sarebbe la prima cosa da fare, ?? - Gislalino : @SousaElias40 Montanelli diceva “La sinistra ama talmente i poveri che quando va al potere li aumenta di numero” A frase em italiano. - gmazzi2 : @francescatotolo @IlCastiga La Merda che la sinistra ama così tanto - Loredan83532601 : @FPaffy Chi la ama? Quelli come te? Che parlano di porti aperti e non vedono cosa succede per le strade in Sicilia?… - SalvatoreMirag7 : Questo é chiaro giá da molto tempo, il problema é che il PD ama esplorare altre strade e fa finta di non capirlo.… -

Ultime Notizie dalla rete : sinistra ama La sinistra ama i dittatori. Folle piazza comunista il Giornale BALLOTTAGGI: FI, NIENTE APPARENTAMENTI, DE CESARE CON FERRARA

CHIETI – Nel centrodestra che ha corso senza Forza Italia, al ballottaggio a Chieti ed Avezzano, c’è aria di intesa politica, mentre è saltato l’apparentamento ufficiale, che doveva essere sottoscrit ...

Sonia Bergamasco “Sarò Sarfatti, amante di Mussolini”/ “Voto Sinistra ma…”

La 54enne attrice milanese, Sonia Bergamasco, interpreterà la parte di Margherita Sarfatti, l’amante del Duce Benito Mussolini, per un docufiction di RaiStoria. Pubblicamente di Sinistra, la nota inte ...

CHIETI – Nel centrodestra che ha corso senza Forza Italia, al ballottaggio a Chieti ed Avezzano, c’è aria di intesa politica, mentre è saltato l’apparentamento ufficiale, che doveva essere sottoscrit ...La 54enne attrice milanese, Sonia Bergamasco, interpreterà la parte di Margherita Sarfatti, l’amante del Duce Benito Mussolini, per un docufiction di RaiStoria. Pubblicamente di Sinistra, la nota inte ...