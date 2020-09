Genoa, tre obiettivi di mercato per Maran: sono un nuovo asse centrale (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Genoa continua a lavorare sul mercato per portare rinforzi alla rosa a disposizione di Maran. Da ieri, quando la squadra ha perso per 6-0 contro il Napoli, sono in corso confronti tra il ds Faggiano e l’allenatore, per fare le scelte migliori per il prossimo campionato. L’impressione è che servano alternative per l’asse centrale della squadra, formato da portiere, difensore centrale e centravanti. La positività al Covid19 di Perin ha riaperto uno squarcio su uno dei limiti della rosa del Genoa. Con tutto il rispetto e la stima per Marchetti, il portiere che giocò da titolare i Mondiali del 2010 ormai 37enne sembra più adatto al ruolo di terzo. Ecco che è spuntata quindi la possibilità di ... Leggi su giornal (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilcontinua a lavorare sulper portare rinforzi alla rosa a disposizione di. Da ieri, quando la squadra ha perso per 6-0 contro il Napoli,in corso confronti tra il ds Faggiano e l’allenatore, per fare le scelte migliori per il prossimo campionato. L’impressione è che servano alternative per l’della squadra, formato da portiere, difensoree centravanti. La positività al Covid19 di Perin ha riaperto uno squarcio su uno dei limiti della rosa del. Con tutto il rispetto e la stima per Marchetti, il portiere che giocò da titolare i Mondiali del 2010 ormai 37enne sembra più adatto al ruolo di terzo. Ecco che è spuntata quindi la possibilità di ...

