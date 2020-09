Dopo le nozze sul lago, Elettra Lamborghini in elicottero verso la luna di miele (Di lunedì 28 settembre 2020) Un party indimenticabile sul lago di Como per il fatidico sì di Elettra Lamborghini e Afrojack. Poi Dopo aver tirato l'alba con musica, balli e fuochi d'artificio, la coppia ha lasciato l'Italia. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 settembre 2020) Un party indimenticabile suldi Como per il fatidico sì die Afrojack. Poiaver tirato l'alba con musica, balli e fuochi d'artificio, la coppia ha lasciato l'Italia. ...

leggoit : Nicoletta Mantovani e Alberto Tinarelli, nozze dopo il fidanzamento lampo: «Il lockdown insieme, poi al suo complea… - ugualeate : RT @georg00114: Lo stesso che “io qui non ci riesco” Un anno dopo: ue bella raga comunque a maggio ci sposiamo si poi per il viaggio di no… - martaxxofficial : RT @georg00114: Lo stesso che “io qui non ci riesco” Un anno dopo: ue bella raga comunque a maggio ci sposiamo si poi per il viaggio di no… - Martolilla96 : RT @georg00114: Lo stesso che “io qui non ci riesco” Un anno dopo: ue bella raga comunque a maggio ci sposiamo si poi per il viaggio di no… - gioosw : RT @georg00114: Lo stesso che “io qui non ci riesco” Un anno dopo: ue bella raga comunque a maggio ci sposiamo si poi per il viaggio di no… -