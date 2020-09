Calciomercato Inter: il Chelsea apre per Kanté, ore calde per Skriniar (Di lunedì 28 settembre 2020) Calciomercato Inter: il Chelsea avrebbe aperto per la cessione di Kanté. Il club è in attesa di una nuova offerta del Tottenham È la settimana decisiva per il mercato dell’Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport la rosa nerazzurra potrebbe cambiare faccia rispetto a quella che si è vista contro la Fiorentina. Sono le ore di Skriniar, queste. Il difensore ha detto sì agli Spurs, nei giorni scorsi ha pure messo like sui social alle foto di Bale. Già da oggi l’Inter si aspetta l’offerta ufficiale del Tottenham: non sarà necessario un nuovo incontro tra le parti, come emerso nei giorni scorsi, basterà una conference call e i numeri giusti per far quadrare la cessione. Il punto d’incontro potrebbero essere 40 milioni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020): ilavrebbe aperto per la cessione di Kanté. Il club è in attesa di una nuova offerta del Tottenham È la settimana decisiva per il mercato dell’. Secondo la Gazzetta dello Sport la rosa nerazzurra potrebbe cambiare faccia rispetto a quella che si è vista contro la Fiorentina. Sono le ore di, queste. Il difensore ha detto sì agli Spurs, nei giorni scorsi ha pure messo like sui social alle foto di Bale. Già da oggi l’si aspetta l’offerta ufficiale del Tottenham: non sarà necessario un nuovo incontro tra le parti, come emerso nei giorni scorsi, basterà una conference call e i numeri giusti per far quadrare la cessione. Il punto d’incontro potrebbero essere 40 milioni ...

