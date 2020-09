Antonella Clerici senza fiato per l’emozione, promossa per la prima di E’ sempre mezzogiorno (Foto) (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici attendono gli ascolti tv di domattina per conoscere il risultato della prima puntata ma non c’è dubbio che ci sia la promozione, quasi su tutto (Foto). Lacrime agli occhi per la gioia del nuovo inizio e ad Antonella Clerici manca il fiato mentre confessa che aveva preparato tutto un discorso per la prima puntata di E’ sempre mezzogiorno ma non ricorda più niente. Vestito lungo a fiori, stivali texani, gli immancabili capelli ricci. Antonella sembra volere ascoltare solo se stessa, sentirsi comoda con gli abiti che preferisce e fa benissimo. E’ emozionata mentre annuncia cosa vorrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 settembre 2020) E’attendono gli ascolti tv di domattina per conoscere il risultato dellapuntata ma non c’è dubbio che ci sia la promozione, quasi su tutto (). Lacrime agli occhi per la gioia del nuovo inizio e admanca ilmentre confessa che aveva preparato tutto un discorso per lapuntata di E’ma non ricorda più niente. Vestito lungo a fiori, stivali texani, gli immancabili capelli ricci.sembra volere ascoltare solo se stessa, sentirsi comoda con gli abiti che preferisce e fa benissimo. E’ emozionata mentre annuncia cosa vorrebbe ...

