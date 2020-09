Amiloidosi cardiaca, diagnosi precoce chiave per gestirla (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Fiato corto, astenia e aritmie: questi i principali campanelli d'allarme dell'Amiloidosi cardiaca, una malattia sistemica, rapidamente progressiva, che può presentare anche diversi sintomi non cardiaci, come quelli oftalmologici, neurologici e gastrointestinali. Per questo spesso viene confusa con altre malattie, e quindi sottodiagnosticata. Eppure è proprio la diagnosi precoce la chiave per affrontarla al meglio. A questa patologia rara è dedicato 'Amiloidosi cardiaca, conoscerla per diagnosticarla in tempo e gestirla al meglio', un documento di consenso tra le associazioni di pazienti curato da Osservatorio malattie rare e realizzato con il contributo non condizionante di Pfizer. Il documento, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Fiato corto, astenia e aritmie: questi i principali campanelli d'allarme dell', una malattia sistemica, rapidamente progressiva, che può presentare anche diversi sintomi non cardiaci, come quelli oftalmologici, neurologici e gastrointestinali. Per questo spesso viene confusa con altre malattie, e quindi sottodiagnosticata. Eppure è proprio lalaper affrontarla al meglio. A questa patologia rara è dedicato ', conoscerla per diagnosticarla in tempo eal meglio', un documento di consenso tra le associazioni di pazienti curato da Osservatorio malattie rare e realizzato con il contributo non condizionante di Pfizer. Il documento, ...

