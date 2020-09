Risultati Serie B LIVE, 1ª giornata: si gioca Cremonese-Cittadella (Di domenica 27 settembre 2020) Risultati Serie B, 1ª giornata – Parte il campionato 2020/2021 di Serie B. Tante le squadre che ambiscono al salto di categoria: dalle retrocesse Brescia, Lecce e SPAL alle neo-promosse Monza e Reggina, senza dimenticare Frosinone, Empoli, Chievo, Pescara e Cittadella. Una stagione che si preannuncia avvincente. Nel primo match pareggio a reti inviolate tra Monza e Spal, 0-0 il risultato finale. Nella giornata di sabato pochi gol e solo due vittorie, di Empoli e Venezia. Di seguito il programma completo e la classifica. VENERDI’ 25 SETTEMBRE ore 16,45 Monza-SPAL 0-0 SABATO 26 SETTEMBRE ore 14 Brescia-Ascoli 1-1 Cosenza-Virtus Entella 0-0 Frosinone-Empoli 0-2 Lecce-Pordenone 0-0 Pescara-Chievo 0-0 Salernitana-Reggina 1-1 ore ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020)B, 1ª– Parte il campionato 2020/2021 diB. Tante le squadre che ambiscono al salto di categoria: dalle retrocesse Brescia, Lecce e SPAL alle neo-promosse Monza e Reggina, senza dimenticare Frosinone, Empoli, Chievo, Pescara e. Una stagione che si preannuncia avvincente. Nel primo match pareggio a reti inviolate tra Monza e Spal, 0-0 il risultato finale. Nelladi sabato pochi gol e solo due vittorie, di Empoli e Venezia. Di seguito il programma completo e la classifica. VENERDI’ 25 SETTEMBRE ore 16,45 Monza-SPAL 0-0 SABATO 26 SETTEMBRE ore 14 Brescia-Ascoli 1-1 Cosenza-Virtus Entella 0-0 Frosinone-Empoli 0-2 Lecce-Pordenone 0-0 Pescara-Chievo 0-0 Salernitana-Reggina 1-1 ore ...

