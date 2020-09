Evitare la chemio? La scoperta dell' Istituto di Ricerca ' De Bellis'

(Di domenica 27 settembre 2020) Affinare le possibilità terapeutiche nelle malattie oncologiche prediligendo, in casi selezionati, una terapia farmacologica mirata alla più demolitivaterapia. Sono gli effetti dei primi otto ...

micheleemiliano : I ricercatori del De Bellis di Castellana Grotte hanno fatto un’importante scoperta: bloccando una proteina riparat… - g_rsud : RT @micheleemiliano: I ricercatori del De Bellis di Castellana Grotte hanno fatto un’importante scoperta: bloccando una proteina riparatric… - JennyFornaro : RT @micheleemiliano: I ricercatori del De Bellis di Castellana Grotte hanno fatto un’importante scoperta: bloccando una proteina riparatric… - MatildeDErrico : Cancro, scoperta in Puglia la proteina che ripara il Dna delle cellule tumorali. 'Si potrà evitare la chemio' - La… - PatrunoAldo : RT @micheleemiliano: I ricercatori del De Bellis di Castellana Grotte hanno fatto un’importante scoperta: bloccando una proteina riparatric… -

Ultime Notizie dalla rete : Evitare chemio

La Gazzetta del Mezzogiorno

Affinare le possibilitĂ terapeutiche nelle malattie oncologiche prediligendo, in casi selezionati, una terapia farmacologica mirata alla piĂą demolitiva chemioterapia. Sono gli effetti dei primi otto m ...Scoperta al de Bellis di Castellana: bloccando una proteina riparatrice del DNA, non piĂą chemio ma terapie farmacologiche mirate per uccidere solo le cellule tumorali. La ricerca, guidata dal professo ...