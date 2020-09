Elettra Lamborghini ha detto sì! Matrimonio da sogno e abito super sexy: foto (Di domenica 27 settembre 2020) E il grande giorno per Elettra Lamborghini è arrivato. Sabato 26 settembre, in una bellissima giornata di sole e nell’incantevole cornice del lago di Como, la cantante ed ereditiera ha pronunciato il fatidico sì. Elettra Lamborghini e Afrojack sono marito e moglie. Dalle prime immagini apparse sui social la cerimonia e il ricevimento, a cui hanno partecipato un numero selezionatissimo di ospiti, devono essere stati spettacolari. Così come il vestito da sposa indossato da Elettra. Come aveva già anticipato, la scelta del luogo in cui celebrare il suo Matrimonio con Afrojack è infine ricaduta su Villa Balbiano, splendida dimora storica affacciata sul ramo di Como. Lei si è occupata in prima persona di tutti i dettagli delle nozze, con ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 settembre 2020) E il grande giorno perè arrivato. Sabato 26 settembre, in una bellissima giornata di sole e nell’incantevole cornice del lago di Como, la cantante ed ereditiera ha pronunciato il fatidico sì.e Afrojack sono marito e moglie. Dalle prime immagini apparse sui social la cerimonia e il ricevimento, a cui hanno partecipato un numero selezionatissimo di ospiti, devono essere stati spettacolari. Così come il vestito da sposa indossato da. Come aveva già anticipato, la scelta del luogo in cui celebrare il suocon Afrojack è infine ricaduta su Villa Balbiano, splendida dimora storica affacciata sul ramo di Como. Lei si è occupata in prima persona di tutti i dettagli delle nozze, con ...

Giornata pazzesca, location pazzesca (Villa Balbiani sul Lago di Como) e sposa pazzesca che, in modalità Festival di Sanremo, cambia abito per tre volte. Elettra sarà anche diventata la signora van de ...

Elettra Lamborghini dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, ha preso parte alla kermesse musicale Radionorba Vodafone Battiti Live 2020, il primo evento estivo a riportare la musica live in tele ...

