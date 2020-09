Covid-19 nel Sannio, quattro positivi e cinque guariti: un nuovo ricovero al “San Pio” (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono quattro i positivi in più nel Sannio secondo la tabella dell’Asl di Benevento. Nuove positività nel capoluogo sannita (+3) e Montesarchio (+1). Tra le nuove 4 positività in più, 3 sono a domicilio mentre una quarta persona è ricoverata nel nosocomio Sannita. Cresce anche il numero dei guariti (+5) che dai 45 di ieri passa ai 50 di oggi. Di seguito la tabella comune per comune dell’Asl di Benevento: L'articolo Covid-19 nel Sannio, quattro positivi e cinque guariti: un nuovo ricovero al “San Pio” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sonoin più nelsecondo la tabella dell’Asl di Benevento. Nuovetà nel capoluogo sannita (+3) e Montesarchio (+1). Tra le nuove 4tà in più, 3 sono a domicilio mentre una quarta persona è ricoverata nel nosocomio Sannita. Cresce anche il numero dei(+5) che dai 45 di ieri passa ai 50 di oggi. Di seguito la tabella comune per comune dell’Asl di Benevento: L'articolo-19 nel: unal “San Pio” proviene da Anteprima24.it.

nzingaretti : Dalle mobilitazioni di docenti e studenti arrivano richieste a cui il Governo deve dare ascolto e risposte a cominc… - istsupsan : ??????Ecco la distribuzione dei nuovi casi di #covid per comune di domicilio/residenza nel periodo 7-20 settembre. Si… - capuanogio : Cambia la norma sui tamponi #Covid nel calcio. Da oggi obbligatori solo 48 ore prima di un impegno agonistico e non… - arcocielo : RT @LAVonlus: Sarà intrattenimento, informazione o servizio pubblico @Bossincognito a Zoomarine? L'emergenza #Covid_19 è emergenza non solo… - blcklytia : gira voce che qualcuno in uno dei blocchi del dormitorio abbia il covid e nel gruppo si stanno lamentando quando TU… -