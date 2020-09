Anzio | dosi di ‘crack’ in vendita a 5 euro | lo sballo a prezzi da discount

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 settembre 2020) Adnon è solo il quartiere Zodiaco a far paura per i numerosi episodi di violenza e criminalità, ma anche le palazzine di Corso Italia, al quartierepa. Un agglomerato urbano da tempo divenuto una delle piazze più grandi di spaccio del litorale, nonostante gli sforzi e gli arresti della Polizia di Stato e dei Carabinieri. In Corso Italia, ci riferiscono fonti riservate, si vende il crack a 5a dose e la sera c’è un via vai di ragazzi che, dopo averlo assunto, girano come fossero degli “zombie”, probabilmente perché si tratta di sostanze di pessima qualità. Ricordiamo che il crack è uno stupefacente altamente pericoloso, in grado di indurre elevata dipendenza e rapida assuefazione psicologica e fisica. Inoltre è in grado di aumentare gli istinti ...