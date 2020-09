Allerta Meteo | l’Uragano Mediterraneo “Zora” investe l’Italia | allarme per Venezia | Squall-Line temporalesca verso il Centro Sud MAPPE

(Di domenica 27 settembre 2020) Il freddo particolarmente intenso che stamattina ha dato un assaggio d’inverno al/Nord Italia non eviterà, nelle prossime ore, la formazione di un altro Uraganonelle acque intorno all’Italia: dopo quello che ha colpito il mar Jonio la scorsa settimana, stavolta la tempesta si posizionerà sull’alto Adriatico e in modo particolare sulla Laguna di. L’Università di Berlino l’ha ufficialmente denominato “Zora” e attraverserà nel corso della giornata odierna ilItalia, da Lazio e Toscana alle Marche, dove poi in serata risaliràapprofondendosi fino a 990hPa. Le minime di stamattina al Nord hanno raggiunto valori quasi invernali +2°C ad Aosta, +4°C a ...

Previsioni meteo Aosta, domenica, 27 settembre: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi l ...Non allenta la morsa del maltempo sull'Italia. Nelle prossime ore continueranno le piogge e il vento su gran parte delle regioni, e in alcune scatta l'allerta della Protezione ...