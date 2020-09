Turismo, buco da 23 miliardi per l’Italia. E disastro città d’arte (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA – L’emergenza Covid, che ha praticamente azzerato le presenze straniere e tagliato le partenze degli italiani, è costata complessivamente 23 miliardi di mancati introiti al turismo estivo nazionale. E’ quanto emerge dal bilancio della stagione estiva tracciato dalla Coldiretti in occasione della giornata mondiale del turismo del 27 settembre. Sono scesi a 34 milioni gli italiani che secondo Coldiretti/Ixè sono andati in vacanza questa estate (-13%) con una spesa media fortemente ridimensionata di appena 588 euro per persona (-25%). Leggi su dire (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA – L’emergenza Covid, che ha praticamente azzerato le presenze straniere e tagliato le partenze degli italiani, è costata complessivamente 23 miliardi di mancati introiti al turismo estivo nazionale. E’ quanto emerge dal bilancio della stagione estiva tracciato dalla Coldiretti in occasione della giornata mondiale del turismo del 27 settembre. Sono scesi a 34 milioni gli italiani che secondo Coldiretti/Ixè sono andati in vacanza questa estate (-13%) con una spesa media fortemente ridimensionata di appena 588 euro per persona (-25%).

ROMA – L’emergenza Covid, che ha praticamente azzerato le presenze straniere e tagliato le partenze degli italiani, è costata complessivamente 23 miliardi di mancati introiti al turismo estivo naziona ...

Turismo, Per Volterra: "Attenzione ai festeggiamenti dell'amministrazione"

Confesercenti, intervenendo sulla stampa di questi giorni con il suo presidente Migliorini, ha spiegato molto bene la situazione attuale di Volterra, dando voce ad una visione accorta della dinamica t ...

