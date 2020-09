Maltempo, prima neve sugli Appennini nella notte: imbiancati il Gran Sasso e i passi del Parmense [FOTO e VIDEO] (Di sabato 26 settembre 2020) Insieme a piogge intense, forti venti e Grandinate, la violenta ondata di Maltempo che da ieri si è abbattuta sull’Italia ha portato anche la neve. E non solo sulle Alpi. Da Sestiere e Livigno, fino alle Dolomiti e persino sugli Appennini, la neve ha fatto la sua comparsa abbastanza in anticipo quest’anno. nella notte è arrivata la prima neve sul Gran Sasso, oltre i 2000 metri, a Campo Imperatore (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto) e anche sui passi Appenninici del Parmense, dove ha depositato circa cinque centimetri al di sopra dei 900 metri. neve anche sui ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Insieme a piogge intense, forti venti edinate, la violenta ondata diche da ieri si è abbattuta sull’Italia ha portato anche la. E non solo sulle Alpi. Da Sestiere e Livigno, fino alle Dolomiti e persino, laha fatto la sua comparsa abbastanza in anticipo quest’anno.è arrivata lasul, oltre i 2000 metri, a Campo Imperatore (vedidella gallery scorrevole in alto) e anche suici del, dove ha depositato circa cinque centimetri al di sopra dei 900 metri.anche sui ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo prima Maltempo, prima neve in Piemonte: imbiancata Sestriere Sky Tg24 Maltempo: forte vento, Ischia e Procida isolate

Poco dopo le nove da Ischia è partita la prima nave della giornata diretta a Pozzuoli ma le compagnie di navigazione al momento non confermano ulteriori collegamenti in partenza o in arrivo. Fermi, ...

Castelnuovo: il Comune ringrazia chi ha lavorato nell'emergenza maltempo

“Ringraziamo tutti i dipendenti comunali, la Polizia municipale, le forze dell’ordine, la Protezione civile della Provincia di Siena e i volontari delle nostre associazioni che, fin dalle prime ore de ...

