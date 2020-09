Giorgio Armani si racconta: vita e carriera dello stilista (Di sabato 26 settembre 2020) In occasione della sfilata-evento di Giorgio Armani, che sarà trasmessa per la prima volta nella storia, in televisione sabato 26 settembre alle ore 21.15 su La7, riportiamo un articolo che lo stesso Giorgio Armani scrisse per GQ Italia, nel dicembre del 2017. Un autoritratto intimo e personale che racconta molto dell'uomo, dietro il personaggio. Buona lettura. Non amo molto parlare di me stesso, perché non amo l’autocelebrazione. Però mi piace la sfida di raccontarmi dopo essere stato ritratto mille volte dagli altri. E sia. Mi chiamo Giorgio Armani, sono nato ottantatré anni fa a Piacenza sotto il segno del Cancro. Credo di aver contribuito a cambiare il modo di vestire di uomini e donne, e questa è una delle ... Leggi su gqitalia (Di sabato 26 settembre 2020) In occasione della sfilata-evento di, che sarà trasmessa per la prima volta nella storia, in televisione sabato 26 settembre alle ore 21.15 su La7, riportiamo un articolo che lo stessoscrisse per GQ Italia, nel dicembre del 2017. Un autoritratto intimo e personale chemolto dell'uomo, dietro il personaggio. Buona lettura. Non amo molto parlare di me stesso, perché non amo l’autocelebrazione. Però mi piace la sfida dirmi dopo essere stato ritratto mille volte dagli altri. E sia. Mi chiamo, sono nato ottantatré anni fa a Piacenza sotto il segno del Cancro. Credo di aver contribuito a cambiare il modo di vestire di uomini e donne, e questa è una delle ...

IAMFASHlON : Zendaya in Giorgio Armani Privé #Emmys - guardian : Giorgio Armani: ‘I’m a rule-breaker’ - repubblica : Giorgio Armani: “Smettiamo di produrre troppo. È la lezione di questi mesi” - TheaLucky : RT @bettafranchi: Grazie @Sempionenews Giorgio Armani ed Elisabetta Franchi portano le loro sfilate in TV. Una rivoluzione per la moda? ht… - marcuspascal1 : RT @CleliaMussari: ?? Giorgio non si smentisce mai. Un genio! La sua sfilata stasera in TV ?? durante la Milano fashion week su @La7tv dopo… -