Centrodestra, se si votasse oggi vincerebbe con qualunque legge elettorale (Di sabato 26 settembre 2020) Nando Pagnoncelli sul Corriere della sera fa il suo consueto sondaggio, ma stavolta a poche ore dalle Regionali e simulando le leggi elettorali attualmente in discussione. Risultato: con qualunque legge elettorale ora sul tappeto vincerebbe sempre il Centrodestra. Inoltre, le intenzioni di voto verificate il 24 settembre danno la Lega in piccola risalita, al 24%, al 16,7%, un po’ in discesa la Meloni, ma soprattutto in lieve flessione, al 19,3%, il Pd, che forse è il caso fermi gli osanna del dopo Regionali. I Cinque stelle starebbero su un non disprezzabile 18,6%, visti gli odierni chiari di luna interni.Sottolinea Pagnoncelli:“I risultati delle urne non sembrano aver avuto un impatto molto significativo sull’opinione pubblica: le amministrative infatti hanno avuto una forte ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020) Nando Pagnoncelli sul Corriere della sera fa il suo consueto sondaggio, ma stavolta a poche ore dalle Regionali e simulando le leggi elettorali attualmente in discussione. Risultato: conora sul tappetosempre il. Inoltre, le intenzioni di voto verificate il 24 settembre danno la Lega in piccola risalita, al 24%, al 16,7%, un po’ in discesa la Meloni, ma soprattutto in lieve flessione, al 19,3%, il Pd, che forse è il caso fermi gli osanna del dopo Regionali. I Cinque stelle starebbero su un non disprezzabile 18,6%, visti gli odierni chiari di luna interni.Sottolinea Pagnoncelli:“I risultati delle urne non sembrano aver avuto un impatto molto significativo sull’opinione pubblica: le amministrative infatti hanno avuto una forte ...

Se c’è un modo per compattare la maggioranza, che si divide sui decreti sicurezza, il Recovery fund e il Mes, questo è lo stato d’emergenza. Di proroga in proroga si ...

Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia attente solo al consenso: ora una proposta concreta di governo

Le elezioni del 2013 e del 2018 ci hanno consegnato una tripartizione del formato politico con il centrodestra, il Pd e il M5s, mentre l'evoluzione del quadro politico si sta configurando in una ...

