Mario Balotelli | è già finita la storia con l’ex corteggiatrice Alessia Messina? Le loro parole lasciano pochi dubbi

(Di venerdì 25 settembre 2020) Negli ultimi giorniè balzato di nuovo agli onori della cronaca rosa e in particolare del gossip per diversi motivi: prima perché la sua ex fidanzata Dayane Mello, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha fatto intendere di provare ancora qualcosa per il calciatore e poi perché lo stessoha dichiarato al settimanale Chi di essere fidanzato, suscitando la curiosità del web. Nonostanteavesse cercato di tenere l’identità della sua fidanzata lontana da occhi indiscreti, è subito emerso che si tratta di una vecchia conoscenza di Uomini e Donne, ovvero, scelta del tronista Amedeo Andreozzi. Se fino agiorni fasi era dichiarato ...

GrandeFratello : Mario Balotelli 'entra' nella Casa di #GFVIP e l'umore è alle stelle! ? - chrisperfett : RT @ftbllrswanimals: Mario Balotelli petting a cat - eenfish : RT @ftbllrswanimals: Mario Balotelli petting a cat - ftbllrswanimals : RT @ftbllrswanimals: Mario Balotelli petting a cat - donatda : #Repost @giuseppeporro.it • • • • • • Mario Balotelli ed Alessia Messina, è già finita: ecco cosa è successo (FOTO)… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Balotelli

Vanity Fair Italia

Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato da pochi giorni, pertanto è normale che non tutti i concorrenti abbiamo già instaurato dei legami più o meno solidi. È quello che sta succedendo per esempio a Myria ...Dopo un inizio di calciomercato in cui Mario Balotelli sembrava non riuscire a trovare una squadra che puntasse su di lui, perlomeno in Italia, nelle ultime ore si è scoperto che il Genoa vorrebbe acq ...