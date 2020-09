Luigi Camporota | chi è il medico di Catanzaro che ha salvato Boris Johnson da Covid-19

(Di venerdì 25 settembre 2020) 'Anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà'. Con queste parole il presidente della Repubblica Mattarella, in via informale, ha replicato ieri alle affermazioni del ...

TucciTuccio : Certo che la storia ha un grande senso dell'humor, visto che il primo ministro britannico è stato curato dal virus… -

Lui si crede simpatico e spiritoso, libero ed estroverso ma, come lo ha fulminato il nostro Mattarella, è solo poco serio. Tutto qua, non il massimo per un premier. Poco serio e irriconoscente. Boris ..."Anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà". Con queste parole il presidente della Repubblica Mattarella (in via informale) ha replicato ieri alle affermazioni del premi ...