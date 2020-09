Finlandia, in aeroporto cani anti Covid-19: al via studio rivoluzionario (Di venerdì 25 settembre 2020) Nell’aeroporto di Helsinki, in Finlandia, 4 cani molecolari utilizzati per intercettare potenziali malati di Covid-19: riescono a percepire differenze nell’odore La diagnosi precoce è l’unica vera arma per limitare il diffondersi del Covid-19. Scoprendo in tempo reale la malattia in un paziente anche asintomatico, si riesce ad impedire che questo contagi altre persone, specialmente in ambienti chiusi come locali, cinema e mezzi di trasporto. La rivoluzione potrebbe arrivare dalla Finlandia che sembra essere un passo avanti nella gestione della pandemia rispetto a tutte le altre nazioni. Dallo scorso 23 settembre, infatti, nell’aeroporto di Helsinki sono stati “arruolati” quattro cani molecolari ... Leggi su zon (Di venerdì 25 settembre 2020) Nell’di Helsinki, in, 4molecolari utilizzati per intercettare potenziali malati di-19: riescono a percepire differenze nell’odore La diagnosi precoce è l’unica vera arma per limitare il diffondersi del-19. Scoprendo in tempo reale la malattia in un paziente anche asintomatico, si riesce ad impedire che questo contagi altre persone, specialmente in ambienti chiusi come locali, cinema e mezzi di trasporto. La rivoluzione potrebbe arrivare dallache sembra essere un passo avnella gestione della pandemia rispetto a tutte le altre nazioni. Dallo scorso 23 settembre, infatti, nell’di Helsinki sono stati “arruolati” quattromolecolari ...

SkyTG24 : Finlandia, in aeroporto arrivano i cani che fiutano il Covid-19 - LorellaMurgolo : RT @sole24ore: Cani in aeroporto per trovare i positivi al coronavirus. Esperimento in Finlandia - insistente_ : Cani addestrati per rilevare il coronavirus all'aeroporto di Helsinki in Finlandia! ??????? - antony220970 : RT @SchiaviAlex: I cani che annusando il sudore umano capiscono se uno ha il #cancro o la #malaria credo siano più affidabili di qualunque… - DanielaCarreri : RT @sole24ore: Cani in aeroporto per trovare i positivi al coronavirus. Esperimento in Finlandia -