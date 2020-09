Adua Del Vesco, cosa le ha lanciato Gabriel Garko? – FOTO (Di venerdì 25 settembre 2020) Incontro molto toccante al Grande Fratello Vip tra Adua Del Vesco e il suo ex Gabriel Garko che in lacrime gli ha lanciato un oggetto: cosa era? Serata molto intensa al Grande Fratello Vip con la sorpresa di Gabriel Garko alla sua ex Adua Del Vesco. Un incontro che ha commosso con i due protagonisti … Questo articolo Adua Del Vesco, cosa le ha lanciato Gabriel Garko? – FOTO è stato pubblicato per la prima volta da Bruno De Santis su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 25 settembre 2020) Incontro molto toccante al Grande Fratello Vip traDele il suo exche in lacrime gli haun oggetto:era? Serata molto intensa al Grande Fratello Vip con la sorpresa dialla sua exDel. Un incontro che ha commosso con i due protagonisti … Questo articoloDelle ha? –è stato pubblicato per la prima volta da Bruno De Santis su BlogLive.it.

